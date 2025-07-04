Позиция Трампа по оружию для Украины подталкивает Путина к продолжению войны, — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа отказывает Украине в поставках оружия, которое необходимо стране для противостояния российской агрессии. Это демонстрирует слабость главы Белого дома перед российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники пишет, что США отказались поставить Украине ракеты к зенитному ракетному комплексу Patriot, ракеты Hellfire, около 8500 снарядов для гаубиц и другие боеприпасы. Часть из них уже находилась в Польше в ожидании отправки. По мнению журналистов, это решение является враждебным актом по отношению к Украине, а также играет на руку Путину.

В качестве оправдания приводится то, что запасы этого оружия в США ограничены. По данным издания, инициатором отказа в поставках оружия является заместитель министра обороны США Элбридж Колби. Его главным покровителем в Белом доме является вице-президент Джей Ди Вэнс, а скандальный журналист Такер Карлсон — его сторонником за пределами Белого дома.

В издании признали, что у США действительно осталось не так и много ракет к Patriot. Тем не менее отказ поставлять Украине управляемые ракеты, дефицита которых нет, указывает на реальный мотив этого решения.

По словам источников, Элбридж Колби утверждал, что ресурсы США должны быть сохранены для возможной борьбы с Китаем. В издании считают, что такой подход только демонстрирует слабость Вашингтона перед глобальными угрозами.

Более того, отказ в поставках оружия происходит в опасный для Украины момент. Россия продолжает наносить массированные воздушные удары, а также пытаться прорвать оборону украинских военных.

Трамп неоднократно говорил о том, что хочет прекратить войну РФ против Украины. Тем не менее отказ в поставках оружия Киеву приведет к еще большему количеству смертей и более длительной войне, заверили в издании.

Журналисты не исключают, что отказ в поставках оружия Украине может быть частью более широкой стратегии Трампа, направленной на то, чтобы заставить обе стороны сесть за стол переговоров. В таком случае необходимо, чтобы Сенат одобрил законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блументаля о введении санкций против стран, покупающих российскую нефть. Тем не менее в законопроект могут внести некоторые правки, чтобы избавить Путина от самых серьезных последствий.

Журналисты подчеркнули, что путь к миру не заключается в том, чтобы относиться к Украине так, как будто она несет такую же ответственность за войну, как и Россия. Чтобы быстрее положить конец войне, нужно ввести более жесткие санкции и дополнительно вооружить Украину. Трамп же не оказывает на Путина никакого давления с целью достижения мира, кроме жалобных постов в социальных сетях.

Напомним, Госдеп прояснил ситуацию: оружие в Украину поставляться временно не будет.