США ограничили военную помощь не только Украине, — СМИ

США ограничили поставки военной помощи не только Украине. Другие государства также потеряли приоритет на получение американского оружия. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на представителя Белого дома.

Чиновник отметил, что приостановка поставок оружия в Украину является частью более широкой оценки, которую проводит Пентагон. Ее начали несколько недель назад по указанию президента США Дональда Трампа.

Представитель Белого дома объяснил, что пересмотр был начат, чтобы убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации «предоставлял приоритет потребностям Америки».

По его словам, некоторые другие страны также были «переклассифицированы», то есть лишены приоритетов для получения оружия и боеприпасов из США. Чиновник не назвал эти страны и не сказал, как долго может длиться пауза в некоторых поставках оружия в Украину.

Напомним, НАТО отреагировало на приостановку американской помощи Украине.