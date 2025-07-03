Меган Маркл начала продавать собственное вино

Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила освоить новый бизнес. Как пишет издание People, супруга принца Гарри начала продавать свое розовое вино As Ever из калифорнийской Напа-Вэлли.

Алкогольный напиток доступен в продаже с 1 июля.

Стоит он недешево – за бутылку просят 30 долларов. Набор из трех бутылок обойдется в 90 долларов, полуподдон – 159 долларов, а поддон – 300 долларов.

Данное вино описывается уникальная купажная смесь с мягкими нотами косточковых фруктов, минеральностью и длительным послевкусием.

Кроме этого в линейке есть чаи, миксы для панкейков и печенья, а также цветочные посыпки.

При этом в будущем планируется выпуск игристого вина Méthode Champenoise и дальнейшее расширение алкогольной серии.

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