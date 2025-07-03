Украина сумела нарастить экспорт электроэнергии

Ситуация с электричеством в Украине стабилизировалась. Как сообщает «Укрэнерго» в четверг, 3 июля, максимальная мощность экспорта электроэнергии из нашей страны и Молдовы в страны ЕС повысилась с 650 МВт до 900 МВт.

Также говорится: «Увеличение максимальной мощности экспорта – важный шаг, который облегчит балансировку украинской энергосистемы, а также даст возможность украинским электростанциям получить дополнительную прибыль, что позволит направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме».

Добавляется, что экспорт электроэнергии из Украины будет осуществляться исключительно в условиях профицита мощности в энергосистеме.

Отмечается, что срок действия нового лимита на экспорт до 1 августа, так как в дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно.

Информируется, что в процессе еженедельной оценки состояния сети величина экспорта может быть скорректирована в соответствии с требованиями операционной безопасности.

Сообщается: «Во избежание аварий энергосистема должна работать сбалансировано - количество произведенной энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной. Летом, в период эффективной работы солнечных электростанций, именно увеличение экспорта электроэнергии является одним из способов преодоления профицита генерации, чтобы не пришлось ограничивать работу электростанций».

Ранее энергетики сообщили украинцам тревожную новость.