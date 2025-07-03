Выявлена неочевидная опасность вирусов

Международная группа экспертов поведала о неочевидной опасности вирусов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что вирусы способны взламывать наш мозг и вызвать воспаление всего через неделю после заражения.

Ученые говорят, что такие данные помогли им понять когнитивные симптомы затяжного коронавируса и наметить пути лечения деменции.

Специалисты в течение восьми лет создавали две модели болезни Альцгеймера на приматах.

По их словам, в отличие от грызунов, мозг макак содержит те же варианты тау-белка, что и у человека, что делает их более подходящими для тестирования потенциальных терапий.

Были протестированы на резус-макаках и установлено, что SARS-CoV-2 способен инфицировать нейроны и вызывать воспаление мозга всего за семь дней после заражения, что объясняет, почему пациенты с COVID-19 так быстро начинают испытывать туман в голове и когнитивные нарушения.

Ожидается, что это открытие станет основой для разработки методов раннего мониторинга и терапии, а влияние вирусов на мозг может стать ключом к профилактике деменции.

Ранее медики рассказали о нашем мозге нечто странное.