Медики рассказали о нашем мозге нечто странное

Медики из проекта Weill Cornell Medicine сообщили о нашем мозге нечто неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что мозг способен использовать жир в качестве источника энергии.

До этого было принято полагать, что мозг питается исключительно глюкозой, но вот только новые данные свидетельствуют, что при активной работе нейронов в синапсах (местах соединения нервных клеток) происходит расщепление жировых капель с высвобождением жирных кислот, которые затем используются митохондриями для выработки энергии.

Специалисты акцентировали свое внимание на гене DDHD2, кодирующем фермент-липазу.

Указывается, что мутации данного гена связаны с наследственной спастической параплегией, то есть заболеванием, вызывающим слабость ног и когнитивные нарушения. Прошлые работы информировали, что при нарушении функции этого фермента в мозге накапливаются триглицериды – жировые капли, служащие запасом энергии.

Во время опытом выяснилось, что активность нейронов запускает использование этих жировых запасов. При блокировке транспортного фермента CPT1, необходимого для доставки жирных кислот в митохондрии, мыши впадали в состояние, напоминающее гибернацию: температура тела снижалась, сердцебиение замедлялось. Это стало прямым доказательством того, что мозг нуждается в энергии от жиров.

Ожидается, что это открытие может иметь значение для понимания механизмов нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, при которой в нейронах также накапливаются жировые капли.

Планируется продолжить изучение взаимосвязи обмена глюкозы и липидов в мозге для поиска новых подходов к защите нервных клеток от повреждений.

Ранее американцы опровергли популярный миф о нашем мозге.