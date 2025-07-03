Американцы рассказали о пользе лишнего веса в пожилом возрасте

Эксперты университета Огайо в США сделали парадоксальное заявление. По их словам, небольшой лишний вес полезен в пожилом возрасте.

В ходе работы ученые проанализировали медицинские данных более чем 4,5 тысяч взрослых людей и их детей за период 1948-2014-х годов, учитывая индекс массы тела (соотношение роста и веса) участников и его изменение на протяжении всей их жизни.

Оказалось в итоге, что если человек поддерживал нормальный вес в молодости, то с возрастом небольшое увеличение массы тела не повышло риск преждевременного ухода из жизни.

Добавляется, что присутствие умеренного лишнего веса в пожилом возрасте было связано с хорошим качеством жизни и устойчивым здоровьем.

Поясняется, что подобный эффект объясняется естественным снижением обмена веществ и качества усвоения питательных веществ в старшем возрасте.

Дело в том, что умеренные запасы жира помогают организму лучше справляться с возрастными изменениями и поддерживать иммунитет.

Также информируется, что у ВОЗ есть скорректированные нормы веса для пожилых. Для женщин оптимальным считается индекс массы тела около 25, а для мужчин до 29. Показатель определяется как масса тела в килограммах, деленная на квадрат роста в метрах.

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