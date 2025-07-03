Британский таблоид написал о деменции у Трампа

Британский таблоид Daily Star заподозрил у президента США Дональда Трампа деменцию. Случилось это после его ответа на пресс-конференции, посвященной открытию центра содержания мигрантов «Аллигаторовый Алькатрас» во Флориде.

В публикации сказано: «Недавние высказывания Дональда Трампа снова вызвали опасения по поводу его психического здоровья, поскольку он, по-видимому, назвал себя заключенным и заявил, что ему предстоит провести много времени в новой тюрьме «Аллигаторовый Алькатрас».

Указывается, что у американского лидера спросили, как долго задержанные будут находиться в центре содержания под стражей, на что политик ответил, что проведет там много времени, а Флорида является его родным штатом.

Он сказал: «Мне нравится. Я буду проводить здесь много времени. Я буду здесь столько, сколько смогу. Очень хороший вопрос».

Ранее Трамп грязно высказался перед журналистами.