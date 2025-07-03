Китай уверяет, что у него нет проблем с Европой

Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Он сделал важное заявление.

Чиновник сказал: «У Китая и Европы нет фундаментального конфликта интересов, они разделяют обширные общие интересы. Обе стороны поддерживают многосторонность и открытое сотрудничество, центральную роль ООН и демократизацию международных отношений, а также настаивают на разрешении споров мирным путем посредством диалога».

Добавляется: «У Китая и Европы разная история, культура и ценности, нельзя считать друг друга противниками только из-за различий, и мы не должны стремиться к конфронтации только из-за разногласий».

Дипломат отметил: «Европа сегодня сталкивается с различными вызовами, но ни один из них не исходил от Китая ни в прошлом, ни в настоящем и не будет в будущем».

В ведомстве говорят, что стороны обменялись мнениями по войне в Украине, израильско-палестинскому конфликту, иранской ядерной проблеме и другим вопросам.

Ранее Китай сделал неожиданное заявление по поводу своих технологий.