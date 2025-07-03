Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 1 023 090 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 3 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 1 023 090 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 986 танков, 22 936 боевых бронированных машин, 29 815 артиллерийских систем, 1 427 РСЗО, 1 191 средство ПВО, 420 самолетов, 340 вертолетов, 43 098 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 436 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 53 887 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 922 единицы специальной техники.

Ранее Кабмин выделил деньги на ремонт двух сотен домов в нескольких городах Украины.