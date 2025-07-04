ВОЗ призывает существенно поднять цены на алкоголь, табак и сладкие напитки

ВОЗ сделала очередное громкое заявление. Там призвали в ближайшие десять лет поднять на 50% цены на алкоголь, табак и сладкие напитки.

Информируется: «Сегодня ВОЗ выступила с новой крупной инициативой, призывающей страны повысить реальные цены на табак, алкоголь и сладкие напитки по крайней мере на 50% к 2035-му году за счет налогов на здравоохранение в целях борьбы с хроническими заболеваниями и получения жизненно важных государственных доходов».

Эксперты говорят, что потребление табака, алкоголя и сладких напитков подпитывает эпидемию неинфекционных заболеваний, включая болезни сердца, рак и диабет, на долю которых приходится более 75% всех смертей во всем мире.

Добавляется: «Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 миллионов преждевременных смертей в течение следующих 50 лет».

Кроме этого было сказано, что в 2012-2022-х годах почти в 140 странах были повышены налоги на табак, что привело к росту реальных цен в среднем более чем на 50%, что свидетельствует о возможности масштабных изменений.

Ранее американцы предупредили о неожиданном вреде холодных напитков.