«Жертв будет больше»: NYT — о выходе США из участия в войне в Украине

Пока остается дискуссионным, насколько сильно скажется на Украине остановка американской помощи. Но одно уже стало понятным: США самоустраняются от российско-украинской войны. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает автор публикации, в марте Белый дом примерно на неделю уже приостанавливал всю военную помощь Украине, что стало одним из последствий публичной ссоры в Овальном кабинете между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. И с тех пор администрация Трампа только добавляла поводов считать, что США больше не благосклонны к Украине.

«Украина больше не является приоритетом, больше не находится в центре внешней политики США. По крайней мере, Трамп очень честен в этом отношении с украинцами», — заявила в комментарии изданию нардеп Соломия Бобровская, которая представляет в Верховной Раде комитет по вопросам обороны и разведки.

Сегодня на вооружении ВСУ находятся 8 зенитно-ракетных комплексов Patriot, из них 6 задействованы для защиты Киева. Без новых поступлений зенитных ракет Украине будет значительно сложнее защищать столицу, отметила Бобровская. «Это огромная проблема», — добавила она.

По ее мнению, остановка поставок артиллерийских боеприпасов является менее болезненной для Украины, поскольку растет внутреннее производство и увеличиваются их поставки от европейских партнеров.

По подсчетам The New York Times, всего в этом году Украина должна была бы получить от США различного оружия и оборудования на сумму до 11 миллиардов долларов. Речь идет об оружии, которое производят с нуля американские военные заводы в рамках финансирования, согласованного еще во времена президента Байдена.

Украинский военнослужащий Олег Ворошиловский, который командует подразделением борьбы с беспилотниками под Киевом, заверил автора публикации, что Украина сможет пережить остановку этих поставок от США, хотя это и будет стоить значительную «цену».

«Мы найдем оружие. Это будет труднее. Погибнет гораздо больше людей», — сказал он.

Напомним, НАТО отреагировало на приостановку американской помощи Украине.