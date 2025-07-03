Лубинец назвал число украинских военнопленных, казненных оккупантами

По состоянию на июль 2025 года известно о по меньшей мере 268 случаях казни российскими оккупантами украинских военнопленных. Уже понятно, что убийство безоружных украинских солдат россиянами — это не отдельные «эксцессы», а целенаправленная российская тактика. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на пресс-конференции, сообщает «Укринформ».

«По нашим данным, по состоянию на сегодня, происходит расследование относительно казни 268 украинских военнопленных российскими солдатами. И мы видим, что эта цифра кардинально выросла в последний год», — рассказал Лубинец.

По словам омбудсмена, понятно, что такие действия не могут происходить без системного согласования с высшим военным руководством. За убийствами украинских пленных стоят российские генералы и чиновники.

«Мы понимаем, что такое отношение к украинским военнопленным принято на самом „верху“, так сказать. К сожалению, мы видим это в реалиях», — резюмировал Лубинец.

Напомним, в ООН признали, что теракт в Еленовке — результат умышленных действий РФ.