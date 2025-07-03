НАТО отреагировало на приостановку американской помощи Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте «полностью понимает» стремление властей США заботиться прежде всего об интересах собственной страны, но в то же время призывает к дальнейшей военной поддержке Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

«Но когда речь идет об Украине, то в краткосрочной перспективе Украина не может обойтись без всей поддержки, которую она может получить, если речь идет о боеприпасах и системах противовоздушной обороны», — отметил он.

Рютте напомнил, что на саммите НАТО на прошлой неделе президенты Украины и США провели встречу и «имели очень хорошее обсуждение, в частности по системам ПВО».

«Да, я понимаю, что США должны заботиться о своих запасах оружия. В то же время мы должны допускать определенную гибкость», — считает Рютте.

Он подчеркнул, что государства Европы наращивают оборонные расходы и помощь Украине, «но мы не можем обойтись без практической поддержки США.»

«Это также в интересах США — чтобы Украина не проиграла эту войну... А безопасная Европа также означает и безопасные США. Это все полностью взаимосвязанные вещи», — резюмировал генсек НАТО.

Напомним, Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине.