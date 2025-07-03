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Новости > Украина лишилась почти половины трудоспособного населения

Украина лишилась почти половины трудоспособного населения

Александр Панько
03.07.25 11:33
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Украина лишилась почти половины трудоспособного населения

Из-за войны Украина потеряла около 40% трудоспособного населения. Сегодня примерно 1,7 миллиона украинцев, которые ранее работали в стране, находятся за её пределами. Таковы данные Национального банка и Минэкономики, заявила первая заместительница министра социальной политики Дария Марчак, передаёт Delo.ua.

По её словам, сейчас Украина переживает глубокий демографический кризис, который характеризуется стремительным старением населения. Ведь доля людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась с 12% в 1991 году до 18% в 2021-м, а в 2024 году она достигла 22%.

В то же время из-за демографических изменений численность трудоспособного населения в Украине упала на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом.

По прогнозам демографов, из-за вызовов и угроз, вызванных продолжительной войной, к 2041 году население страны может сократиться до 28,9 млн человек, а к 2051-му — до 25,2 млн.

«Демография сильно меняет рынок труда и влияет на него. 74% работодателей ощущают нехватку кадров, а средний дефицит в компаниях составляет примерно 15% от штата», — отметила Марчак.

Она обратила внимание и на факт того, что в Украине продолжится тренд на старение населения. При этом сейчас лишь 27% людей в возрасте старше 50 лет работают. А вот для восстановления экономики Украине необходимо дополнительно 4-5 млн человек.

Напомним, Украина надеется, что после прекращения войны домой вернутся около 70-80% беженцев, которые покинули страну.

Тэги: население, новости Украины

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