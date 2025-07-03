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Новости > Зеленский высказался по поводу помощи США

Зеленский высказался по поводу помощи США

Агата Кловская
03.07.25 11:08
141
Зеленский высказался по поводу помощи США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выясняет со Соединенными Штатами Америки все детали по поставкам оборонной поддержки.

«Сегодня были доклады министров обороны и иностранных дел Украины. В частности, по отношениям со Соединенными Штатами Америки», — рассказал он.

Президент пояснил, что сейчас страны обсуждают дальнейшую оборонную поддержку.

«Сейчас на рабочих уровнях между Украиной и Соединенными Штатами выясняют все детали по поставкам оборонной поддержки, в том числе компонента ПВО», — отметил Зеленский.

Также он обсудил американскую поддержку с украинскими предпринимателями и подчеркнул, что ее продолжение — это общий интерес.

«ПВО для Украины — это защита для каждой компании, которая работает в государстве, имеет здесь свою собственность и развивает производства. Украинский месседж абсолютно очевиден: вместе можем сделать больше. Я благодарю все компании и предпринимателей, которые поддерживают украинскую защиту, которые поддерживают украинскую стойкость», — подчеркнул президент.

Он отметил, что строится новая сеть сотрудничества с Америкой и многими другими странами на основе общих возможностей в развитии промышленности, промышленности технологических секторов.

«Но, конечно, безопасность, конечно, защита от российских ударов — это основа основ, и мы ожидаем большей активности от предпринимателей в продвижении этой нашей безопасной повестки дня», — объяснил Зеленский.

Напомним, Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине.

Тэги: США, военная помощь, Владимир Зеленский

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