В Винницкой области десятки людей отравились шаурмой

Массовое отравление шаурмой произошло в Калиновке Винницкой области. Тут была зафиксирована вспышка сальмонеллеза.

О ситуации информирует Винницкий областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава.

Сообщается, что уже зарегистрировано 29 сообщений о случаях острых кишечных инфекций.

Добавляется, что заболели десять детей в возрасте до 17 лет и 19 взрослых. У четырех больных уже выделены бактерии рода Salmonella.

Предполагается, что причиной стало употребление шаурмы в одном из местных заведений общественного питания. Сейчас его работу приостановлено. Специалисты проводят эпидемиологическое расследование.

Справка :

Сальмонеллез – острое инфекционное заболевание, источниками которого могут быть сельскохозяйственные животные и инфицированные люди. Чаще всего инфекция передается через зараженные продукты животного происхождения (мясо птицы, яйца, майонез, соусы), особенно те, что не прошли достаточную термическую обработку. Заражение возможно и через грязные руки или кухонное оборудование.

Основные симптомы болезни – внезапное повышение температуры, тошнота, рвота, боль в животе, жидкий стул и слабость.

Для того, чтобы избежать заболевания, следует соблюдать такие правила: мыть руки с мылом перед едой, после туалета, после контакта с животными и сырыми продуктами, не покупать готовую еду в непроверенных местах, где нет холодильников, водоснабжения и надлежащих санитарных условий, не употреблять сырые яйца, хранить продукты и готовые блюда в холодильнике, особенно в жару, соблюдать кулинарную гигиену – использовать отдельные доски и ножи для сырого мяса и готовых блюд.

Ранее в Тернопольской области дети отравились грибами.