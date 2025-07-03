Синоптики предупредили, что в ближайшие дни украинцев ждет переменчивая погода

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине. Прогноз на ближайшие дни дал Гидрометцентр.

В нем сказано о том, что ночью четверга, 3 июля, на юго-востоке, а днем на востоке страны пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной территории Украины должно быть сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, на побережье морей до 20 тепла, днем плюс 25-30, на западе и юге до 33 тепла, в восточных областях плюс 21-26.

В Киеве завтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 28-30 тепла.

Кроме этого информируется, что в пятницу, 4 июля, будет преимущественно без осадков, только в большинстве западных и северных областей днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой, местами шквалы 15-20 м/с. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 15-20, днем 28-33 тепла, в Закарпатской, Винницкой, Одесской и Николаевской областях местами плюс 35, на северо-западе 20-25 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью будет сухо, а днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами шквал 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 31-33 тепла.

Ранее Европу накрыло волной адской жары.