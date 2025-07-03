Биолог рассказал о самом большом соколе в мире

В мире существует более 35 различных видов соколов. Один из них является настоящим гигантом среди птиц. Этот вид обитает на трех разных континентах.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о кречете. По его словам, эта величественная птица является уникальной.

Биолог поделился, что кречет обитает в арктических регионах Северной Америки, Европы и Азии. Размах крыльев этой птицы достигает более 150 сантиметров.

Самки кречетов являются более крупными по сравнению с самцами. Трэверс отметил, что они могут весить более двух килограммов.

Кречеты имеют очень разнообразную окраску, от почти чисто белой до темно-серой или черной, добавил биолог. Интересно то, что светлые птицы чаще встречаются в Гренландии, а темные — в Евразии.

Эти птицы охотятся на других птиц, включая куропаток и уток. Во время охоты они полагаются на свою скорость и тактику преследования.

По словам биолога, кречеты идеально приспособлены к жизни в холодных, открытых пространствах крайнего севера. Они способны преследовать добычу на большие расстояния по тундре и ледяной местности, часто фиксируя ее и продолжая преследование до тех пор, пока цель не выдохнется.

Кроме того, кречеты очень сильные и маневренные на низких высотах. Биолог отметил, что ученые фиксировали то, что некоторые птицы развивали скорость пикирования до 210 км/ч.

В регионах, где пища является дефицитом, кречеты прячут добычу под снегом или камнями, чтобы съесть ее позже. Их присутствие на вершине пищевой цепи Арктики делает их важными экологическими индикаторами.

Биолог заявил, что долгие годы ученые считали, что кречеты являются наземными охотниками. Тем не менее спутниковые снимки продемонстрировали то, что эти птицы при поиске пищи в негнездовой период могут проводить недели в море зимой, отдыхая на айсбергах и охотясь на морских птиц у кромки льда.

Биолог напомнил, что в средние века кречеты считались высшим символом статуса среди европейской и ближневосточной знати. Короли Норвегии и Дании дарили птиц в качестве дани или дипломатических подарков другим монархам.

По словам Трэверса, когда-то вся экономика Гренландии и Исландии была основана на отлове и торговле кречетами для королевской соколиной охоты. В то время владение такой птицой было проявлением огромного богатства.

Кроме того, кречеты очень сильные и маневренные на низких высотах. Биолог отметил, что ученые фиксировали то, что некоторые птицы развивали скорость пикирования до 210 км/ч.

В регионах, где пища является дефицитом, кречеты прячут добычу под снегом или камнями, чтобы съесть ее позже. Их присутствие на вершине пищевой цепи Арктики делает их важными экологическими индикаторами.

Биолог заявил, что долгие годы ученые считали, что кречеты являются наземными охотниками. Тем не менее спутниковые снимки продемонстрировали то, что эти птицы при поиске пищи в негнездовой период могут проводить недели в море зимой, отдыхая на айсбергах и охотясь на морских птиц у кромки льда.

Биолог напомнил, что в средние века кречеты считались высшим символом статуса среди европейской и ближневосточной знати. Короли Норвегии и Дании дарили птиц в качестве дани или дипломатических подарков другим монархам.

По словам Трэверса, когда-то вся экономика Гренландии и Исландии была основана на отлове и торговле кречетами для королевской соколиной охоты. В то время владение такой птицей было проявлением огромного богатства.

Напомним, в мире могут исчезнуть сотни видов птиц.