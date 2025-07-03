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Новости > Британия и Германия вскоре могут подписать договор о взаимной обороне, — Politico

Британия и Германия вскоре могут подписать договор о взаимной обороне, — Politico

Агата Кловская
03.07.25 10:39
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Британия и Германия вскоре могут подписать договор о взаимной обороне, — Politico

Великобритания и Германия планируют подписать договор, который содержит пункт о взаимной помощи в случае угрозы любой из стран. Об этом рассказало пять человек для Politico, которые знакомы с процессом.

В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер и экс-канцлер Германии Олаф Шольц заложили основу для соглашения в совместной декларации прошлым летом, а также пообещали более тесное сотрудничество в сфере мира, безопасности и экономики.

По словам двух лондонских чиновников, текст договора почти готов. Сейчас ожидается, что он будет подписан 17 июля до летних каникул парламентов обеих стран.

Также в документе есть раздел, который базируется на подписанном в прошлом году соглашении Trinity House. В нем говорится о том, что любая стратегическая угроза одной стране будет считаться угрозой для другой.

«Это предоставит Германии пункт о взаимной помощи с обеими ядерными державами Европы, что соответствует желанию канцлера Германии Фридриха Мерца усилить сдерживающий фактор континента отдельно от США», — объяснили в Politico.

Кроме того, по информации источников издания, этот документ будет содержать меры по борьбе с нелегальной миграцией, транспортировкой, а также исследованиями и инновациями.

«Он также будет содержать обязательства способствовать трансграничным обменам — чрезвычайно деликатной сфере для правительства Стармера, которое сталкивается с давлением по сокращению как легальной, так и нелегальной миграции», — уточнили в издании.

В то же время представитель Министерства иностранных дел Германии отметил: «Договор будет охватывать весь спектр наших отношений».

Напомним, в Германии озвучили вероятные сроки нападения России.

Тэги: Германия, Великобритания, оборона

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