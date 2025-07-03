Пассивность США позволяет Путину усиливать армию, разрушающую Украину, — New York Times

США не вводили новых санкций против Российской Федерации с момента возвращения Дональда Трампа в Белый Дом. В некоторых случаях Вашингтон даже ослабил ограничения.

Издание The New York Times пишет, что в результате появилась возможность для новых подставных компаний направлять в Россию средства и важные компоненты, в том числе компьютерные чипы и военное оборудование.

«Подход Трампа к экономической политике заключается в том, чтобы оказать давление, получить рычаги влияния и попытаться добиться наилучших условий. По какой-то причине в отношении России он не хочет иметь никаких рычагов влияния на Путина», — сказал старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Эдвард Фишман.

Аналитики считают, что без новых санкций существующие меры потеряют свою силу. Анализ торговых отчетов, онлайн-списков и корпоративных документов выявил более 130 компаний в материковом Китае и Гонконге, которые рекламируют немедленную продажу компьютерных чипов в Россию. Ни одна из этих компаний не попала под санкции.

Резкий поворот США в отношении санкций подчеркивает подход Трампа к России, который предусматривает отказ от вмешательства, даже несмотря на эскалацию боевых действий.

Напомним, Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине.