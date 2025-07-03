Буданов прокомментировал, угрожает ли Днепру сейчас военная опасность

Сейчас для Днепра нет никакой военной угрозы, кроме возможных атак дронами и ракетами. У границ Днепропетровской области идут бои. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, которого цитирует «Укринформ».

«Для города Днепр, кроме тех ракет и дроновых ударов, которые вы видели, никакой другой угрозы не существует», — отметил он.

Буданов заявил, что по контурам Днепропетровской области с юго-восточного направления идут боевые действия. Руководитель ГУР добавил, что бои в том районе продолжаются «довольно таки давно, ничего нового».

Напомним, что россияне с весны пытаются прорвать оборону украинских войск, чтобы прорваться в Днепропетровскую область.