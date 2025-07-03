Белый дом официально подтвердил паузу в поставках оружия Украине

Администрация Дональда Трампа прекращает поставки артиллерийских снарядов и средств ПВО в Украину. Это поясняется тем, что интересны Америки должны быть на первом месте. Об этом сообщает Bloomberg.

Белый дом подтвердил сообщение Politico паузе, в котором говорилось, что этот шаг был предпринят после проверки запасов боеприпасов США и на фоне опасений, что они упали слишком низко.

Среди оружия, поставки которого приостанавливаются, — 155-мм артиллерийские снаряды, переносные ракеты Stinger, батареи ПВО Patriot и ракеты Hellfire, сообщил Ник Шифрин из PBS Newshour.

«Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру», — заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли в электронном письме, подтверждающем паузу.

При этом она добавила: «Мощь Вооруженных сил Соединенных Штатов остается неоспоримой — просто спросите Иран».

Решение было принято в то время, когда Украина изо всех сил пытается отразить масштабные российские ракетные и беспилотные удары по всей стране. Россия 29 июля выпустила рекордные 537 ракет и беспилотников в ходе массированных ночных атак. Россия усилила свои атаки в последние недели, а Владимир Путин игнорирует призывы США и Европы согласиться на прекращение огня, чтобы провести мирные переговоры.

Президент США Дональд Трамп только на прошлой неделе заявил, что рассмотрит возможность отправки большего количества Patriots в Украину после «хорошей» встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Гааге, на котором союзники пообещали увеличить расходы на оборону до 5% ВВП и упомянули об угрозе безопасности со стороны России.

Этот шаг был инициирован заместителем министра обороны по вопросам политики Элбриджем Колби, сообщает Politico. Колби давно утверждал, что США активны за рубежом в военном плане, и присоединился к министру обороны Питу Хегсету, неоднократно заявлявшему, что европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за безопасность континента, включая оборону Украины.

В своем заявлении Колби сказал, что Пентагон «продолжает предоставлять президенту надежные варианты продолжения военной помощи Украине, соответствующие его цели — положить конец этой трагической войне».

«В то же время Департамент тщательно изучает и адаптирует свой подход к достижению этой цели, одновременно сохраняя готовность вооруженных сил США к оборонным приоритетам администрации», — сказал он.

Напомним, США прекратили отправку ракет ПВО в Украину.