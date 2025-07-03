Путин отверг прекращение огня в Украине в ходе переговоров с Макроном, —СМИ

Российский диктатор Владимир Путин не изменил позиции относительно полномасштабной войны в Украине и отверг прекращение огня на фронте во время разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам источников Bloomberg, после разговора с Путиным Макрон связался с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о своих телефонных переговорах с диктатором.

Президент Франции сообщил Зеленскому, что позиция российского диктатора о прекращении войны не изменилась и он продолжает отвергать установление «режима тишины».

Напомним, Макрон пообщался с Путиным, после чего позвонил Зеленскому.