Пентагон уверяет, что продолжает работать над военной помощью Украине

Руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби сделал важное заявление по поводу военной помощи Украине. Он уверяет, что работа идет.

Было сказано: «Министерство обороны продолжает предоставлять президенту Дональду Трампу надежные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец войне».

Также добавляется, что Пентагон работает над тем, чтобы сохранить боеготовность американских сил.

Указывается, что руководство ведомства работает как сплоченная команда и раскола в нем нет.

Ранее мы писали, что США прекратили отправку ракет ПВО в Украину.