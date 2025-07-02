Меркель сделала новое заявление по поводу войны в Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала очередное заявление по поводу войны в Украине. Она подчеркнула важность переговоров.

Экс-глава правительства сказала: «Без диалога эта война точно не закончится. Именно так мы пережили Холодную войну, и именно так мы должны пройти через то, что нам готовит будущее».

Политик добавила, что опыт времен Холодной войны способен помочь при развитии сдерживающего эффекта эскалации войны и одновременное поддержание дипломатических контактов со всеми сторонами.

Резюмируется: «Я думаю, хорошо, что мы общаемся с Россией».

Ранее Меркель сделала откровенное признание о ее взаимоотношениях с Путиным.