В Турции мужчина хотел убить клеща и устроил… лесной пожар

Необычный инцидент произошел в Турции. Суд в провинции Маниса арестовал мужчину, который устроил лесной пожар на 12 гектаров после попытки.

Местные правоохранители говорят: «Пожар в Манисе уничтожил уже 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Жандармерия, расследуя причины пожара, задержала Озджана Ташхана. Он поведал на допросе, что сжег подушку, на которой нашел клеща, и выбросил ее в сад».

Сейчас турок арестован.

Отметим, что спасатели продолжают во вторник тушить девять лесных пожаров, за пять суток в стране зафиксированы более 340 пожаров.

Добавим, что, обычно, от нашествия клещей ежегодно страдают жители северных провинций Турции, однако в этом году из-за жары клещи появились в Стамбуле и Анталье. В провинции Сивас с начала 2025-го года скончались уже десять человек после укусов клещей из-за заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Ранее эпичные лесные пожары в Канаде уничтожили сотни домов.