Два десятка штатов подали в суд на Трампа

Два десятка американских штатов подали в суд на администрацию президента Дональда Трампа. Они решили оспорить решение Минздрава о передаче персональных медицинских данных министерству внутренней безопасности и иммиграционной службе ICE.

Об этом информирует пресс-служба генпрокурора Калифорнии Робa Бонты.

Также среди истцов есть штаты Нью-Йорк, Иллинойс, Массачусетс, Мичиган и Вашингтон.

Сказано: «Генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта сегодня во главе многосоставной коалиции подал иск, оспаривая решение Минздрава США предоставить неограниченный доступ к персональным медицинским данным министерству внутренней безопасности, в том числе иммиграционной службе ICE».

Штаты полагают, что массовая передача медицинских данных нарушает федеральные законы о конфиденциальности, в том числе HIPAA (закон о переносимости и подотчётности медицинского страхования США), и способна отпугнуть людей от обращения за экстренной медицинской помощью, что приведёт к ухудшению здоровья и даже смертельным случаям среди уязвимых групп.

В иске говорится о том, что власти США собираются использовать собранные данные для создания базы массовых депортаций, что также противоречит ряду федеральных законов, включая закон о социальном обеспечении и Privacy Act.

Теперь истцы просят суд признать действия администрации незаконными и заблокировать передачу данных для целей иммиграционного контроля.

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