Энергетики сообщили украинцам тревожную новость

На утро среды, 2 июля, в Украине снова растет потребление электричества. Об этом информирует «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Сегодня по состоянию на 9-30 утра оно было на 1% выше, чем предыдущего дня, во вторник».

Указывается также, что накануне, 1 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером – он был на том же уровне, что и максимум предыдущего дня, в понедельник.

Украинцев призывают пользоваться мощными электроприборами с 10-00 до 18-00 – в это время наиболее продуктивно работают солнечные электростанции.

Добавляется, что энергосистема нашей страны продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак, в связи с чем аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Ранее из-за непогоды без электричества в Украине остались 103 населенных пунктов.