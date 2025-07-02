Израиль согласен на 60‑дневное прекращение огня в секторе Газа, — Трамп

Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа сроком 60 дней. За этот период есть шанс добиться прекращения войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

В своей публикации глава Белого дома отметил, что его представители во вторник, 1 июля, «провели долгую и продуктивную встречу с израильтянами по поводу ситуации в Секторе Газа».

«Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне», — отметил Трамп.

Президент также надеется, что Катар и Египет, «которые усердно работали ради мира», передадут финальное мирное предложение руководителям палестинской группировки.

«Я надеюсь, ради блага Ближнего Востока, что ХАМАС примет это соглашение, потому что лучше оно не станет — будет только хуже. Спасибо за внимание к этому вопросу!», — подытожил американский лидер.

Напомним, Израиль готов завершить войну в Газе, Нетаньяху назвал условия.