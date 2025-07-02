Россия помогла КНДР наладить производство воздушных «мопедов»

Российская Федерация помогла Северной Корее наладить производство ударных дронов и обучает их операторов. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Он отметил, что в КНДР налажено производство ударных дронов типа "Шахед"/"Герань" и эту информацию уже подтвердило ГУР Минобороны Украины.

"Российские инструкторы работают в Пхеньяне, а также в районе аэродрома Калма в городе Вонсан и тренируют северокорейских пилотов БПЛА. Причем, как на ударных FPV, так и других ударных БПЛА", - сообщил Коваленко.

Напомним, КНДР готовит свежую партию «пушечного мяса» для России.