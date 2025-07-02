Украина и «страны Рамштайна» запустили совместное производство оружия

Украина запускает программу совместного производства оружия с международными партнерами в рамках формата «Рамштайн». Речь идет о создании новых заводов на территории Украины и за рубежом. Об этом сообщил глава Минобороны Рустем Умеров в Telegram.

«Запускаем программу совместного производства оружия с международными партнерами — в Украине и в странах-участниках „Рамштайна“. У нас есть бесценный опыт ведения современной войны, собственное эффективное вооружение и военная техника, а также возможность испытывать все это непосредственно на поле боя», — отметил министр.

Умеров пояснил, что уже вскоре украинские производители вооружения и военной техники получат специальный правовой и налоговый режим, который позволит быстро масштабировать и модернизировать производство, а также строить новые мощности.

Речь прежде всего о создании новых заводов и производственных площадок — как на территории Украины, так и за рубежом — в странах-участниках Контактной группы по вопросам обороны в формате «Рамштайн».

Министр добавил, что все произведенное на этих производствах вооружение до окончания войны будет поставляться Силам обороны.

Министерство обороны совместно с Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики презентовали предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса ключевые положения четырех законопроектов. Они касаются изменений в налоговое, таможенное, бюджетное законодательство и Уголовный кодекс и направлены на развитие отрасли и повышение уровня безопасности производства.

«Первое голосование в Верховной Раде по этому пакету изменений состоится уже в этом месяце. Ожидаем положительного решения от депутатов», — добавил глава ведомства.

Напомним, страны НАТО отстают от России и Китая в производстве оружия.