Сырский озвучил новые указания по полигонам ВСУ

В украинской армии запретили скопление личного состава и военной техники, размещение бойцов в палаточных городках на полигонах. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Телеграм.

Он рассказал, что провел ежемесячное служебное совещание по повышению качества подготовки в армии, усилению безопасности в учебных центрах и другим проблемным вопросам.

Сырский заслушал отчеты о реализации мер защиты учебных центров от воздушных (ракетных) ударов россиян.

«Мое безусловное требование — обеспечение и повышение безопасности военнослужащих в учебных центрах и на тыловых полигонах. Скопление личного состава и военной техники, размещение военнослужащих в палаточных городках — запрещено», — подчеркнул главком.

По его словам, на локациях подготовки сооружаются новые укрытия, блиндажи и другие защитные сооружения, а также реализуются дополнительные инженерные решения, направленные на защиту воинов, которые готовятся, тренируются и восстанавливаются.

Главнокомандующий отметил обязательное соблюдение требований по оборудованию укрытий в учебных центрах и на полигонах, а также корректное и оперативное оповещение о воздушных тревогах.

Также он определил задачи для улучшения подготовки, среди них, в частности, организация закрепления новосозданных армейских корпусов за учебными батальонами, которые функционируют в составе центров подготовки подразделений.

По словам главнокомандующего, за направление подготовки будет отвечать новоназначенный заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Скибюк.

Также Сырский рассказал, что срок базовой общей военной подготовки будет увеличен — до 51 дня (по сравнению с 49 днями сейчас). Два дня будет добавлено для обучения военнослужащих противодействию российским ударным БПЛА.

Напомним, 24 июня россияне ударили «шахедами» по учебному центру ВСУ. Тогда удалось избежать значительных потерь. Тем не менее, один военнослужащий получил ранения.

А 1 июня россияне ударили по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. В результате атаки 12 военных погибло и более 60 пострадали. Позже стало известно, что среди погибших журналист Владислав Волобоев из Кривого Рога.