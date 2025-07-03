В «Дії» появилась замена техпаспорта онлайн

Украинцы теперь могут поменять техпаспорт в приложении «Дія». Для этого необходимо выполнить несколько шагов. Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.
«Если вы потеряли техпаспорт, повредили его, сменили номерные знаки или просто хотите перейти на цифровой формат — все можно сделать онлайн в „Дії“», — отметил Федоров.
По его словам, для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо:
— зайти в раздел «Сервіси», «Водієві», «Заміна техпаспорта» в «Дії»;
— подписать заявление;
— указать удобный способ доставки — отделение или курьер «Укрпочты».
По словам министра, услуга доступна, если:
— вам 18 или больше лет;
— у «Дії» есть налоговый номер (РНОКПП);
— имеете биометрический документ в «Дії»: паспорт или вид на жительство;
— вы владелец авто и имеете свидетельство о регистрации.
Напомним, в «Дії» появится помощник на основе искусственного интеллекта.