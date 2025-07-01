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Новости > Найдена планета, на которой может быть жизнь

Найдена планета, на которой может быть жизнь

Александр Панько
01.07.25 14:46
272
Найдена планета, на которой может быть жизнь

Международная группа астрономов заявила об интересном открытии. Была найдена экзопланету GJ 12 b, которая по размерам, температуре и плотности похожа на Землю.

Указывается, что она расположена всего в 40 световых годах от нашей планеты и может стать важной точкой для поиска жизни вне Солнечной системы.

Сообщается, что данная планета вращается вокруг неактивного красного карлика (класса М), что делает ее удобной для наблюдений.

Добавляется, что, в отличие от многих других звезд этого типа, активность GJ 12 не мешает анализу.

Информируется, что данные, полученные с помощью спутника NASA TESS и спектрографа MAROON-X, показали, что GJ 12 b обладает радиусом в 0,96 земного, температурой 27°C (комфортная для жидкой воды) и массой 0.71 земной.

Ученые рассказали: «Низкая плотность GJ 12 b может объясняться наличием воды, атмосферы или пониженным содержанием железа».

Ожидается, что космический телескоп «Джеймс Уэбб» сумеет изучить атмосферу планеты, но, при этом, есть нюанс: из-за небольшой массы GJ 12 b может терять газовую оболочку, если только ее не подпитывает вулканическая активность.

Прогнозируется, что с открытием GJ 12 b специалисты получают новый ключ к пониманию к формированию планет у красных карликов (самых распространенных звезд во Вселенной), условий сохранения атмосферы у таких миров и изучения перспектив существования жизни в подобных условиях.

Ранее ученые заявили, что Вселенная может схлопнуться.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

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