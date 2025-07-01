Американцы доказали, что люди таки глупеют от интернета

Эксперты из университета Карнеги-Меллон в США рассказали о вреде интернета для мозгов. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что поиск в глобальной сети во время мозговых штурмов делает предложенные идеи менее оригинальными по сравнению с теми, кто полагается лишь на собственные мысли.

Во время опыта двум группа людей нужно было придумать нестандартные способы применения зонтиков и щитов. Одной из них разрешили использовать поисковые системы, а вот вторая была лишены доступа к интернету.

В итоге оказалось, что группа с доступом в глобальной сети чаще давала однотипные ответы, тогда как вторая команда предлагала более необычные идеи.

Американцы поясняют это эффектом фиксации, когда готовые решения из интернета сужают кругозор и мешают придумывать по-настоящему инновационные решения.

Ученые советуют проводить первый мозговой штурм без обращений к поисковым системам, а также ценить уникальность человеческого мышления.

Подчеркивается: «Интернет не делает нас глупее, но важно научиться использовать его правильно».

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