Стало известно, где пройдет следующий саммит НАТО

Турция будет принимать саммит лидеров НАТО в июле 2026 года в столице страны Анкаре, чтобы «подготовить почву для принятия важных решений». Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило турецкое издание Hurriyet.

Турецкий лидер напомнил о своем участии в саммите НАТО, который состоялся в Гааге 24-25 июня. Он подчеркнул твердую позицию Турции по сотрудничеству в области обороны и региональных вопросов.

По его словам, Турция подняла вопрос гуманитарного кризиса в Газе во время встреч на саммите.

«Как на закрытых заседаниях, так и в наших обсуждениях с лидерами мы обратили внимание на притеснения в Газе, которые продолжаются в течение последних 21 месяца», — подвел итог Эрдоган.

Напомним, Украина озвучила НАТО основные потребности для достижения устойчивого мира.