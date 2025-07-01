Конгресс США призвал Россию вернуть похищенных украинских детей

Американские конгрессмены Грегори Микс и Майкл Маккол представили Конгрессу США двухпартийную резолюцию, осуждающую похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны России. Об этом свидетельствует официальное сообщение Комитета по иностранным делам Палаты представителей США.

Документ осуждает похищение и насильственное перемещение украинских детей со стороны РФ и призывает вернуть их до момента заключения любого мирного соглашения.

«Путин является военным преступником, и под его руководством российские военные жестоко похитили и незаконно депортировали десятки тысяч украинских детей с их родины. Эти преступления не являются единичными случаями, они являются прямым следствием войны, которую Путин развязал по собственному выбору», — подчеркнул конгрессмен Микс.

Соединённые Штаты должны осудить эти неприемлемые действия России и требовать немедленного возвращения каждого похищенного ребенка, отметил политик.

Конгрессмен Маккол добавил, что с начала полномасштабной войны, только по официальным данным Россия принудительно переместила не менее 19 500 украинских детей. По другим оценкам, речь идет о 200 тысячах похищенных детей.

«Этих детей лишили национальной идентичности, усыновили в российские семьи, они подвергаются идеологическому влиянию Кремля», — отметил он.

Аналогичную резолюцию в Сенате внесли сенатор-республиканец Чак Грассли и сенатор-демократ Эми Клобучар.

Напомним, в ОП объяснили сложность возвращения похищенных Россией детей.