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Новости > Индекс доллара рухнул до минимума за более чем три года

Индекс доллара рухнул до минимума за более чем три года

Александр Панько
30.06.25 14:18
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Индекс доллара рухнул до минимума за более чем три года

Доллар дешевеет в мире. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

В понедельник, 30 июня, индекс американской валюты (то есть курс к корзине валют шести стран, которые являются торговыми партнерами США) упал ниже 97 пунктов.

По словам экспертов, случилось такое впервые с 1 марта 2022-го года.

Сегодня утром индекс доллара опускался на 0,36% до 97,05 пунктов, а до этого данный показатель минимально достигал 96,98 пункта.

Добавляется, что курс евро к доллару рос до 1,1739 долларов с уровня прошлого закрытия в 1,172 доллара за евро.

При этом курс доллара к иене уменьшался до 143,89 иен со 144,67 иен за доллар.

Ранее мы писали, что доллар начал дешеветь – названа причина.

Тэги: доллар, мир, экономика, финансы

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