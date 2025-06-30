Стало известно, какой будет погода в Украине в первые дни июля

Синоптики поведали, какая погода ждет украинцев в начале июля. Появился свежий прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 1 июля, в нашей стране будет преимущественно без осадков, лишь на северо-востоке местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северо-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 10-15, на юге до 18 тепла, днем плюс 18-23, в южных областях и на Закарпатье до 27 тепла. В Карпатах ночью плюс 5-10, днем 14-19 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 20-22 тепла.

Кроме этого информируется, что в среду, 2 июля, в Украине также будет преимуществен сухо, лишь на северо-востоке, в восточных и Днепропетровской областях днем местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 10-15, в южной части страны до 18 тепла, днем плюс 21-26, в западных и южных областях до 29 тепла, на северо-востоке и востоке плюс 18-23.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 13-15, днем 23-25 тепла.

Ранее жителей Киева и области предупредили об опасности.