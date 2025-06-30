Украина прокомментировала позицию Кремля по поводу хода переговоров

Россия лишь имитирует открытость к диалогу. Эта манипуляция звучит параллельно с ракетными ударами по городам Украины. Об этом написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Телеграм в понедельник, 30 июня.

Так, накануне вечером пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что динамика переговоров между Украины и России якобы «во многом» зависит от позиции Киева, а также эффективности посредничества Вашингтона.

Также он повторил тезис относительно «реального состояния дел на земле», который необходимо учитывать во время переговоров.

В ответ Ермак заявил, что Кремль снова имитирует открытость к диалогу, пытаясь переложить ответственность за затягивание войны.

«Российские заявления о том, что „динамика переговоров зависит от Киева“ — это очередная манипуляция. Они звучат параллельно с ракетными ударами по украинским городам и попытками уничтожить критическую инфраструктуру», — отметил он.

По словам руководителя ОП, Россия ежедневно демонстрирует свою неготовность к миру и пытается навязать миру искажённую картину. В то же время именно Москва является инициатором и движущей силой войны в Украине.

«Именно Кремль блокирует любые мирные инициативы. Украина же последовательно выступает за прекращение огня, за мир на справедливых условиях», — резюмировал Ермак.

Напомним, Кремль выступил с заявлением о переговорах по прекращению войны в Украине.