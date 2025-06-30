Пошлины Трампа привели к коллапсу в европейских портах

Европа переживает самые серьезные перебои в логистике со времен пандемии COVID-19. Из-за непредсказуемой тарифной политики Дональда Трампа и обмеления рек баржи и контейнеровозы вынуждены неделями ждать погрузки в ключевых портах ЕС. Об этом сообщает Financial Times в понедельник, 30 июня.

Такая ситуация, по прогнозам аналитиков, продлится еще несколько месяцев.

Самая сложная ситуация сейчас в Роттердаме, Антверпене и Гамбурге. Порты перегружены и работают на пределе возможностей.

Руководитель логистической компании Euro-Rijn Group Альберт ван Оммен отметил, что такого уровня заторов в европейских портах не было со времен пандемии. Тогда порты не справлялись с объемами грузов из-за нехватки персонала, хотя цепочки поставок оставались удивительно устойчивыми.

По данным компании Contargo, среднее время ожидания барж в порту Антверпена достигает 66 часов, в Роттердаме — 77 часов. Обычно баржи работают в фиксированные временные окна, чтобы оперативно грузить контейнеры.

DHL пока не сообщает о приостановке производств, но признает, что риски существуют.

«Пока что никто из наших клиентов не остановил производство из-за нехватки комплектующих. Но такая драма — вполне возможна», — прокомментировал руководитель DHL в Германии Каспер Эллербек.

Однако, кроме тарифных войн США, причинами проблем стали изменения в альянсах судоходных компаний, в частности завершение сотрудничества между Maersk и MSC. Это заставило перевозчиков перестраивать графики и маршруты.

Еще один фактор — рост импорта из Азии в Европу. По оценкам аналитиков, объемы выросли на 7% в годовом выражении.

Тем временем порты пытаются расширить мощности, нанимают персонал и закупают оборудование. В Роттердаме оператор ECT признал, что «терминал действительно очень загружен», однако такая ситуация наблюдается по всей Северной Европе. В компании HHLA в Гамбурге от комментариев воздержались.

DP World, владелец терминалов в Роттердаме и Антверпене, заявил, что работает над уменьшением заторов.

«Мы сосредоточены на поддержании высокого уровня обслуживания, инвестируем в мощности и обеспечиваем устойчивость нашей европейской сети терминалов», — подчеркнул коммерческий директор DP World Марк Розенберг.

В администрации порта Антверпен-Брюгге подтвердили, что имеют «длительные проблемы с загрузкой», поэтому сейчас это создает краткосрочные трудности, однако заверили, что система работает в пределах запланированных буферов.

Тем не менее, некоторые участники рынка не верят в быстрое решение, считая, что такая ситуация продлится месяцами.

Напомним, Трамп одобрил 500% пошлины против российской нефти.