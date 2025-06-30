Под конец июня в Украине снизилось потребление электричества

В понедельник, 30 июня, в Украине снизилось потребление электричества. Об этом говорят в «Укрэнерго».

Сообщается следующее: «Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, по состоянию на 9-30 утра, оно было на 3,1% ниже, чем в предыдущий рабочий день, в пятницу, 27 июня».

Добавляется: «Причина таких изменений – установление ясной погоды почти на всей территории нашей страны. Это обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций и соответствующее снижение уровня энергопотребления из общей сети».

Также говорится, что, учитывая погодные условия, сегодня есть необходимость в переносе активного энергопотребления на период наиболее продуктивной работы солнечных электростанций.

Резюмируется: «Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10-00 до 18-00. Продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах после российских атак».

Ранее в результате ночной атаки России в Киеве пострадали электрические сети.