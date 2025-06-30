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Новости > Кремль истощает советские склады бронетехники, — ISW

Кремль истощает советские склады бронетехники, — ISW

Александр Панько
30.06.25 13:38
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Кремль истощает советские склады бронетехники, — ISW

Россия активно использует запасы бронетехники советских времен для поддержки наступательных действий против Украины, однако эти ресурсы ограничены и постепенно истощаются. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW).

Спутниковые снимки ремонтных заводов в России свидетельствуют о том, что большая часть бронетехники, которую РФ сейчас вывозит из хранения, не готова к боевому использованию без предварительной модернизации или капитального ремонта. В начале полномасштабного вторжения Россия могла сразу вводить хранимую технику в бой, однако теперь это стало невозможным.

ISW приводит данные аналитического источника, который с помощью спутниковых снимков отслеживает работу бронетанковых ремонтных заводов (БТРЗ) в России. В частности, 81-й БТРЗ в Армавире (Краснодарский край) с 2023 года ежегодно восстанавливает до 200 бронетранспортеров БТР-70/80/82. А 144-й БТРЗ в Екатеринбурге (Свердловская область) ремонтирует и модернизирует старые боевые машины десанта БМД-2 и БТР-Д в количестве до 150 единиц в год.

Аналитики также указывают на Арзамасский машиностроительный завод, который, вероятно, производит более 500 БТР-82 в год. В то же время спутниковые снимки свидетельствуют о скоплении корпусов бронетранспортеров на территории предприятия, что может указывать как на рост темпов производства, так и на ремонт повреждённой техники.

Что касается новой бронетехники, то предприятие Курганмашзавод (Курганская область) производит ориентировочно 100-120 БМД-4М, около 360 БМП-3 и 20-30 БТР-МДМ в год.

ISW акцентирует, что высокие потери России на фронте вынуждают её армию полагаться на устаревшую технику, однако советские запасы не бесконечны. По оценке Международного института стратегических исследований (IISS), только в 2024 году РФ потеряла более 3 700 боевых машин пехоты и бронетранспортеров.

На фоне истощения технического ресурса российские войска всё чаще используют на фронте мотоциклы и багги вместо бронетехники — особенно после значительных потерь в 2023-2024 годах.

Напомним, в ГУР оценили оружие, которое Россия получает от КНДР.

Тэги: Россия, бронетехника

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