Украина ответила на призыв Словакии простить Россию

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил словацкому коллеге Юраю Бланару, который допустил возможность простить России ее преступления. Об этом глава МИД Украины написал в социальной сети X в понедельник, 30 июня.

«Юрай, ощущение безнаказанности России является первопричиной ее преступлений. Наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление будет прощено, а не наказано. Россия ударит вас и по другой щеке. А те, кто никого не потерял в этой войне, не имеют права делать такие заявления», — заявил украинский министр.

Напомним, накануне глава МИД Словакии Юрай Бланар предположил, что для дипломатического решения российско-украинской войны Запад может простить «все, что произошло».