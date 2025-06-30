РФ массово вербует украинских подростков для шпионажа и диверсий, — FT

Россия вербует украинских подростков через Telegram, обещая «легкие деньги». Детей заставляют передавать координаты военных, жечь объекты и закладывать взрывчатку. Об этом пишет Financial Tiimes.

Российская ФСБ активно использует украинских подростков в войне против Украины.

Как пишет Financial Times, детей заманивают через мессенджеры, предлагая денежное вознаграждение за «простую работу» — сфотографировать военную технику, отправить координаты или устроить поджог.

Служба безопасности Украины задержала 16-летнего парня, который собирал данные об украинских позициях в Днепре. Он легко сливался с толпой, но в его телефоне были фото и локации, которые должны были лечь на стол российских военных.

Подростка завербовали через Telegram. Ему присылали инструкции и координаты, которые могли стать целями для российских ударов.

По данным СБУ, только за последний год задержали более 700 человек, причастных к шпионажу и диверсиям. Из них более 170 — несовершеннолетние.

Работает схема: россияне пишут в мессенджере, предлагают «подзаработать». Задача — сделать фото, сжечь трансформатор или перебросить сумку.

Платят — от 100 до 1000 долларов. Иногда все это маскируют под «квест», где «победителю» обещают приз.

Один из таких случаев — взрыв в Харькове, когда 19-летняя девушка взорвала электросамокат, переданный армии. Погиб военный.

Еще одна трагедия — в Ивано-Франковске. Там двух парней 15 и 17 лет завербовали для теракта. Один из них погиб при взрыве — по данным СБУ, бомба сдетонировала дистанционно.

Напомним, в России подростков вербуют на войну против Украины.