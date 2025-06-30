Трамп признал, что Иран может иметь еще один ядерный объект

Президент США Дональд Трамп предположил, что Иран имеет еще один ядерный объект. Три его основные объекты были уничтожены американскими ударами, но может быть еще один бункер, о котором никому не известно. Об этом Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

«Мы знали, что у них (Ирана) много объектов, пожалуй, три плюс один. Но у них было три основных объекта, и мы знали, что им придется отказаться от них», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что судьба иранских объектов была решена, когда Иран заговорил об обогащении урана.

«И я бы не позволил этому произойти. Я думаю, что люди не поняли бы этого, если бы я позволил этому произойти», — сказал он.

Трамп также считает, что у Ирана нет выбора, кроме как согласиться на условия, которые выдвигают Соединенные Штаты. У Ирана не может быть ядерного оружия, Вашингтон не даст Тегерану его получить. Тегеран был «в нескольких неделях» от того, чтобы создать свои ядерные бомбы.

«Их побили, Израиль и все наши друзья. Мы называем это 12-дневной войной. Это была интенсивная война... Иран не может иметь ядерного оружия. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить», — резюмировал он.

Напомним, постоянный представитель Ирана в ООН Амир-Саид Иравани заявил, что Тегеран не пойдет на переговоры с администрацией президента США Дональда Трампом до тех пор, пока Вашингтон «диктует» условия.