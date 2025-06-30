Темпы переговоров об окончании войны в Украине зависят от позиции Киева, эффективности посредничества США и ситуации на местах. С таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Издание Reuters отметило, что 5 месяцев президентства Дональда Трампа не принесли надежд на конец войны и пока их даже не видно, несмотря на его предвыборное обещание 2024 года закончить ее за один день.

«Многое зависит от позиции киевского режима. Это зависит от того, насколько эффективно продолжатся посреднические усилия Вашингтона», — сказал Песков

Он добавил, что еще один важный фактор, который нельзя игнорировать — ситуация на местах.

При этом кремлевский представитель не удосужился уточнить, чего именно его хозяин — российский диктатор Владимир Путин ожидает от Вашингтона или Киева.

Хотя дата следующих переговоров пока не запланировала, Песков сказал, что Россия надеется, что даты станут ясны «в ближайшем будущем».

Турция, которая принимала предыдущий раунд переговоров, напомнила, что готова принять их снова.

Напомним, в Кремле сообщили, когда может быть назначена дата новых переговоров с Украиной.