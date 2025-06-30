Немцы объяснили, почему полезно поспать днем

Медики из Германии рассказали, почему полезно спать днем. Выявлен неожиданный эффект.

По их словам, короткий дневной сон может повысить способность к нестандартному мышлению и ускорить решение сложных задач.

В опыте участвовали 90 человек, которым следовало выполнить тест на выявление скрытых закономерностей, то есть задание, которое можно было упростить, если заметить неочевидную структуру.

Указывается, что после нескольких этапов добровольцы отправлялись на двадцатиминутный отдых.

Сообщается, что первая группа спала, в то время как другая оставалась в бодрствующем состоянии.

Информируется, что за активностью мозга подопытных следили с помощью электроэнцефалограммы.

В итоге, как рассказали немцы, после перерыва 70% людям удалось найти более быстрое решение задачи. В то же время, лучше всех справились те, кто достиг фазы неглубокого сна (стадия N2): среди них прорыв произошел в 85,7% случаев. В группе, не спавшей во время отдыха, этот показатель составил 55,5%.

Полагается, что главную роль тут сыграл спектральный уклон ЭЭГ, то есть параметр, связанный с глубиной сна и перестройкой нейронных связей. Он может способствовать повышению когнитивной гибкости.

Ранее американцы объяснили, почему опасно откладывать свой сон.