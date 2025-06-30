Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на стыке июня и июля

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в понедельник, 30 июня, по нашей стране местами ожидаются небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем в северной части местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 20-25 тепла, на юге и на Закарпатье до плюс 30.

В Киеве завтра местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 21-23 тепла.

Также информируется, что во вторник, 1 июля, в Украине преимущественно без осадков, только на востоке и северо-востоке местами пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем северо-востоке местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 10-15, на юге до 18 тепла, днем плюс 18-23, в южных областях и на Закарпатье до 26 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ночью плюс 11-13, днем около 20 тепла.

Ранее была названа неочевидная опасность глобального потепления.